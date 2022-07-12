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    На Туристской из-под земли бьет гейзер. Метрострой Северной столицы приостановил работы

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    читатель «Фонтанки»

    Строительную площадку «Метростроя Северной столицы» на Туристской улице заливает водой. Аварийка Водоканала на месте. Видео происшествия 12 июля прислали читатели «Фонтанки».

    В «Метрострое Северной столицы» подтвердили, что на участке произошел прорыв на сетях Водоканала, однако отметили, что работы МССС вел на другой части территории. Сейчас они приостановлены. В Водоканале сообщили, что их бригада сейчас на месте, проводит обследование.

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    На Туристской находится камера, откуда в перспективе должна потянуться дальше на север зеленая линия метро — от «Беговой» через «Богатырскую» (она же «Туристская») до «Планерной» (она же «Каменка» и когда-то «Зоопарк»). Сейчас «Метрострой Северной столицы» ведет подготовительные работы, чтобы проходческий щит можно было привезти на уже оснащенную площадку.

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