На Туристской из-под земли бьет гейзер. Метрострой Северной столицы приостановил работы

читатель «Фонтанки»
Строительную площадку «Метростроя Северной столицы» на Туристской улице заливает водой. Аварийка Водоканала на месте. Видео происшествия 12 июля прислали читатели «Фонтанки».
В «Метрострое Северной столицы» подтвердили, что на участке произошел прорыв на сетях Водоканала, однако отметили, что работы МССС вел на другой части территории. Сейчас они приостановлены. В Водоканале сообщили, что их бригада сейчас на месте, проводит обследование.
На Туристской находится камера, откуда в перспективе должна потянуться дальше на север зеленая линия метро — от «Беговой» через «Богатырскую» (она же «Туристская») до «Планерной» (она же «Каменка» и когда-то «Зоопарк»). Сейчас «Метрострой Северной столицы» ведет подготовительные работы, чтобы проходческий щит можно было привезти на уже оснащенную площадку.