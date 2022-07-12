«Рено» догнал автобус на остановке у метро «Новочеркасская»

ДТП с автобусом затруднило движение в Красногвардейском районе Петербурга утром 12 июля. Авария произошла на остановке общественного транспорта.
На Заневском проспекте, на остановке возле дома 10 между Заневской площадью и улицей Стахановцев в сторону моста Александра Невского, кроссовер Renault врезался сзади в рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Номер маршрута не уточняется, но по данным «Яндекс.Карт», автобус
По словам очевидца Елены, автомобилю досталось больше, чем автобусу. «Метро «Новочеркасская», автомобиль въехал в автобус, который остановился на остановке. Подробностей не знаю, но видела картину с другого ракурса, автобус особо не повредился, а вот авто — перед был смят», — рассказывает она.
О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП собралась небольшая пробка на Заневской площади и проспекте в сторону моста. Затор тянется примерно с полкилометра.