МИД: Вашингтон балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав

США и их союзники балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, что чревато ядерной эскалацией. Об этом 12 июля говорится в заявлении МИД РФ.
«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточённое гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу антироссийских высказываний премьер-министра Японии Кисиды.
Такое столкновение, уточняется в заявлении, было бы чревато ядерной эскалацией.
Также Токио, по словам Захаровой, допускает высказывания о возможном использовании Россией ядерного оружия, чтобы затушевать роль японского милитаризма в контексте Второй мировой войны и оправдать отход от самоограничений в военной сфере.