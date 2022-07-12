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    МИД: Вашингтон балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав

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    США и их союзники балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, что чревато ядерной эскалацией. Об этом 12 июля говорится в заявлении МИД РФ.

    «Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточённое гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу антироссийских высказываний премьер-министра Японии Кисиды.

    Такое столкновение, уточняется в заявлении, было бы чревато ядерной эскалацией.

    Также Токио, по словам Захаровой, допускает высказывания о возможном использовании Россией ядерного оружия, чтобы затушевать роль японского милитаризма в контексте Второй мировой войны и оправдать отход от самоограничений в военной сфере.

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