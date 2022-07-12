На Мосбирже за один доллар дают больше рублей, чем за один евро

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился до 59,3 рублей за доллар, а евро опустилось — до 59,3 рублей.



На 10:32 по мск, как следует из данных Мосбиржи, один евро продают за 59,28 рублей, а доллар — за 59,32.

