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    На Мосбирже за один доллар дают больше рублей, чем за один евро

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    На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился до 59,3 рублей за доллар, а евро опустилось — до 59,3 рублей.

    На 10:32 по мск, как следует из данных Мосбиржи, один евро продают за 59,28 рублей, а доллар — за 59,32.

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