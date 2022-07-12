    Пробки

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    Один сломался, другой в него въехал. На ЗСД и КАД пробки из-за ДТП

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    Несколько крупных пробок образовалось утром 12 июля на скоростных магистралях Петербурга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На КАД заторы наблюдаются на востоке и на юге, пользователи «Яндекс.Карт» отметили там аварии. На ЗСД — на Северном участке.

    Читатель «Фонтанки» сообщает об аварии на 26-м километре ЗСД. Обстоятельства рассказали в пресс- службе «Магистрали Северной столицы»: при движении от КАД к Шуваловской развязке одно транспортное средство остановилось по техническим причинам во втором ряду, и другое врезалось в него. «Яндекс» показывает заторы в обе стороны.

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    На КАД снижена скорость на 3-километровом участке внутреннего кольца у съезда на Косыгина. Там, по словам очевидцев, массовая авария. На внешнем кольце пробка около 5 километров из-за ДТП между Софийской улицей и вантовым мостом. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что около 7:20 на 46-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись пять легковых автомобилей, заняв 3 и 4 полосы. А около 7:40 на 58-м километре внешнего кольца — два автомобиля. В авариях никто не пострадал.

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    В целом загруженность дорог Петербурга достигала в час пик обычных 4 баллов, а к 9:20 снизилась до 3.

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