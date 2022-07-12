Один сломался, другой в него въехал. На ЗСД и КАД пробки из-за ДТП

На КАД заторы наблюдаются на востоке и на юге, пользователи «Яндекс.Карт» отметили там аварии. На ЗСД — на Северном участке.



Читатель «Фонтанки» сообщает об аварии на 26-м километре ЗСД. Обстоятельства рассказали в пресс- службе «Магистрали Северной столицы»: при движении от КАД к Шуваловской развязке одно транспортное средство остановилось по техническим причинам во втором ряду, и другое врезалось в него. «Яндекс» показывает заторы в обе стороны.

