Вместительные штаны не спасли любителя халявы от изолятора в Петербурге. Его подвели камеры магазина

21-летнего любителя бесплатной еды суд в Петербурге отправил на тюремную «диету».



После хищения продуктов из магазина на проспекте Художников и нападения на охранника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 июля.



То, как мужчина распихивал по карманам спортивных штанов, на их пояс и под футболку водку, кетчуп и йогурт, попало на камеры, установленные в супермаркете.

