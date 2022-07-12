Вместительные штаны не спасли любителя халявы от изолятора в Петербурге. Его подвели камеры магазина

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
21-летнего любителя бесплатной еды суд в Петербурге отправил на тюремную «диету».
После хищения продуктов из магазина на проспекте Художников и нападения на охранника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 июля.
То, как мужчина распихивал по карманам спортивных штанов, на их пояс и под футболку водку, кетчуп и йогурт, попало на камеры, установленные в супермаркете.
«Фонтанка» писала, что полицию в продуктовый вызвали накануне около половины шестого утра. Там мужчина, набрав товаров, прошел через кассу, а 42-летнего охранника, заступившего ему дорогу, залил газом из баллончика.
Далеко уйти ему не дал наряд полиции. 21-летнего парня, которого ранее уже привлекали за хищение продуктов и попытку купить пиццу за фальшивые деньги, задержали рядом с магазином.
В отношении задержанного избрана мера пресечения — арест.