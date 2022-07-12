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    Лицом в пол положила полиция игроманов в подпольном казино в центре Петербурга

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    5 комментариев

    Зал с игровыми автоматами организовали трое в смежных квартирах в центре Петербурга.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Подпольное казино сотрудники полиции нашли сразу в двух смежных квартирах дома 6 по Социалистической улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 июля.

    В помещениях нашли 45 игровых автоматов, немного наличности, восемь мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого осуществлялся контроль за игроками.

    В ходе осмотра в залах нашли игроков. Их, судя по видео главка, положили лицом в пол.

    Задержали полицейские и подозреваемых в организации пространства для игроманов: 27-летнего жителя Шлиссельбурга, 24-летнего петербуржца и 39-летнюю уроженку Ленинграда.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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    Комментарии 5

    ccc230812 Июл 2022 в 09:47
    Раньше хоть на пароме "Анастасия" можно было спокойно поиграть, казино открывали при выходе в нейтральные воды. Всегда у нас только запрещать могут вместо того, чтобы все нормально наладить. В Белоруссии же не запрещено, и ничего.
    +0-0
    Гера-Фотич12 Июл 2022 в 09:41
    Без женщины - никак! Теперь она все расскажет и покажет!
    +1-0
    27448804512 Июл 2022 в 09:17
    Почему бы зону казино не сделать в Карелии, обеспечив туда автостраду и скоростные ласточки. Желательно на границе с Финляндией. Тогда, это обеспечит точку притяжения людей на территории, где мало жителей.
    +2-0
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