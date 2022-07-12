Лицом в пол положила полиция игроманов в подпольном казино в центре Петербурга

Зал с игровыми автоматами организовали трое в смежных квартирах в центре Петербурга.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Подпольное казино сотрудники полиции нашли сразу в двух смежных квартирах дома 6 по Социалистической улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 июля.
В помещениях нашли 45 игровых автоматов, немного наличности, восемь мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого осуществлялся контроль за игроками.
В ходе осмотра в залах нашли игроков. Их, судя по видео главка, положили лицом в пол.
Задержали полицейские и подозреваемых в организации пространства для игроманов: 27-летнего жителя Шлиссельбурга, 24-летнего петербуржца и 39-летнюю уроженку Ленинграда.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».