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    Тайник, прикрытый мхом, нашли в лесу под Петербургом. А в нем 3 кг уголовно наказуемого

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    Три часа сотрудники приозерской полиции рыскали по лесу в поисках тайника, информацию о котором добыли коллеги из МВД и петербургского главка. «Улов» того стоил.

    Схрон нашли у автодороги, которая ведет в коттеджный поселок «Сосновый берег» у поселка Ягодное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Под деревом, прикрытые мхом, лежали три пакета с порошком белого цвета.

    Их отправили на экспертизу. Выяснилось, что в пакетах 3 килограмма наркотиков.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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