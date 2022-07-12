Тайник, прикрытый мхом, нашли в лесу под Петербургом. А в нем 3 кг уголовно наказуемого

Три часа сотрудники приозерской полиции рыскали по лесу в поисках тайника, информацию о котором добыли коллеги из МВД и петербургского главка. «Улов» того стоил.



Схрон нашли у автодороги, которая ведет в коттеджный поселок «Сосновый берег» у поселка Ягодное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Под деревом, прикрытые мхом, лежали три пакета с порошком белого цвета.



Их отправили на экспертизу. Выяснилось, что в пакетах 3 килограмма наркотиков.

