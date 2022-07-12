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    Вор-модник оставил жителя Красногвардейского района без Chanel

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    Металлическая дверь не спасла петербуржца от визита вора. Злоумышленник оказался со вкусом.

    В полицию Красногвардейского района 35-летний житель улицы Муринская дорога обратился 10 июля около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Он рассказал, что отсутствовал дома два дня, а когда вернулся, то увидел, что металлическая дверь в его квартиру на 23 этаже 25-этажки вскрыта.

    Из квартиры пропали моноблок Apple, колонки LG, часы Tissot, а также флакон туалетной воды Chanel.

    Сумму ущерба пострадавший оценил в 215 тысяч рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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