«Ъ»: Компании могут заставить передавать данные клиентов без обезличивания и согласия

Согласно новому законопроекту об обороте данных, разработанному Минцифры, бизнес обяжут безвозмездно передавать государству персональную информацию клиентов без предварительного обезличивания. Об этом 12 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Ранее компании самостоятельно засекречивали данные и лишь затем отправляли их властям для развития искусственного интеллекта.



«Новая версия документа предполагает, что бизнес по запросу министерства будет передавать данные в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты. Согласие субъекта персональных данных, согласно законопроекту, для этого не нужно», — пишет издание.

