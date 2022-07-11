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    На Индустриальном полыхали машины. Очевидец считает, что их подожгли

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Вечером понедельника на Индустриальном проспекте ярко горели машины, вверх поднимался плотный столб дыма. Видео с места событий 11 июля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

    «Подожгли машины на Индустриальном, 38», — отметил очевидец.

    От огня пострадали «Форд» и «Шевроле», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. О пожаре стало известно около половины одиннадцатого, на локализацию потребовалось меньше двадцати минут. Этим занимались десять спасателей с двумя машинами.

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