На Индустриальном полыхали машины. Очевидец считает, что их подожгли

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Вечером понедельника на Индустриальном проспекте ярко горели машины, вверх поднимался плотный столб дыма. Видео с места событий 11 июля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».
«Подожгли машины на Индустриальном, 38», — отметил очевидец.
От огня пострадали «Форд» и «Шевроле», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. О пожаре стало известно около половины одиннадцатого, на локализацию потребовалось меньше двадцати минут. Этим занимались десять спасателей с двумя машинами.