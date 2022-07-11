Умер автор музыки главной темы бондианы Монти Норман

В возрасте 94 лет скончался английский композитор и певец Монти Норман. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте артиста 11 июля.



«С грустью сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», — сказано там.



Монти Норман родился в 1928 году в Лондоне в еврейской семье. В молодости он служил в британских ВВС, но карьере военного предпочел творчество. К 30 годам он уже был популярным приглашенным исполнителем, пел в развлекательных шоу и коллективах, а также начал сочинять песни для Клиффа Ричарда, Боба Хоупа и других известных английских артистов.