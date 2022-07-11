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    Умер автор музыки главной темы бондианы Монти Норман

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    В возрасте 94 лет скончался английский композитор и певец Монти Норман. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте артиста 11 июля.

    «С грустью сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», — сказано там.

    Монти Норман родился в 1928 году в Лондоне в еврейской семье. В молодости он служил в британских ВВС, но карьере военного предпочел творчество. К 30 годам он уже был популярным приглашенным исполнителем, пел в развлекательных шоу и коллективах, а также начал сочинять песни для Клиффа Ричарда, Боба Хоупа и других известных английских артистов.

    Автор: George Pollen/YouTube

    За свою жизнь Монти Норман стал автором более десятка мюзиклов. Наибольшую известность Монти Норман приобрел как автор заглавной темы в фильмах про агента 007 — он написал всю музыку к первому фильму о Джеймсе Бонде, «Доктор Ноу» (1963), где главную роль сыграл Шон Коннери. С тех пор тема Джеймса Бонда звучала в двух с половиной десятках картин бондианы.

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