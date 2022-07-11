АФК «Система» сменила президента и наделила себя правом не выплачивать дивиденды акционерам под санкциями

Чирахов, восемь лет руководивший «Детским миром», стал главой АФК «Система» в апреле 2020 года. Под его руководством АФК вышла из капитала «Детского мира», подготовила к IPO портфельные компании Ozon и Segezha Group, разработала дивидендную политику на 2021–2023 годы. Ситдеков пришел в «Систему» недавно — в мае 2021 года он стал управляющим партнером АФК.

АФК «Система» сменила президента компании и обеспечила себя правом приостановить выплату дивидендов попавшим под санкции акционерам. Владимира Чирахова на этом посту сменил управляющий партнер корпорации Тагир Ситдеков, пишет 11 июля Forbes .

Совет директоров АФК «Система» утвердил обновленное положение о дивидендной политике: согласно ему, компания обеспечила себя правом замораживать выплаты дивидендов акционерам, в отношении которых на дату выплаты действуют санкции.



Дивиденды за 2021 год совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать.

