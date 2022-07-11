    Пробки

    1/10

    usd61.3eur61.81
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхВаскеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    АФК «Система» сменила президента и наделила себя правом не выплачивать дивиденды акционерам под санкциями

    1243
    5 комментариев

    АФК «Система» сменила президента компании и обеспечила себя правом приостановить выплату дивидендов попавшим под санкции акционерам. Владимира Чирахова на этом посту сменил управляющий партнер корпорации Тагир Ситдеков, пишет 11 июля Forbes.

    Чирахов, восемь лет руководивший «Детским миром», стал главой АФК «Система» в апреле 2020 года. Под его руководством АФК вышла из капитала «Детского мира», подготовила к IPO портфельные компании Ozon и Segezha Group, разработала дивидендную политику на 2021–2023 годы. Ситдеков пришел в «Систему» недавно — в мае 2021 года он стал управляющим партнером АФК.

    Совет директоров АФК «Система» утвердил обновленное положение о дивидендной политике: согласно ему, компания обеспечила себя правом замораживать выплаты дивидендов акционерам, в отношении которых на дату выплаты действуют санкции.

    Дивиденды за 2021 год совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close