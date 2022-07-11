«Догрызлись!» Бобриное семейство уронило дерево на провода у реки Оккервиль

Семейство бобров похозяйничало на реке Оккервиль недалеко от станции метро «Проспект Большевиков». Животные уронили дерево на линию электропередачи, рассказал «Фонтанке» 11 июля читатель.



«Догрызлись, короче! На проводе лежит», — лаконично прокомментировал он свое видео с места событий. На кадрах видно, что дерево обгрызено у основания — потому и упало.

Бобры подгрызли и другие деревья неподалеку, и они тоже могут упасть, рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков. Для защиты от непрошеных зубов деревья нужно обтягивать специальной сеткой-рабицей. Еды бобрам хватит, а если нет, они сами переплывут на другое место.