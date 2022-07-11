    Пробки

    2/10

    usd61.3eur61.81
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхВаскеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Госдуме предложили признать ветеранами военнослужащих ФСБ, участвовавших в спецоперации

    1116
    7 комментариев

    Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим ФСБ, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе спецоперации на территории Украины. Документ 11 июля появился в Базе данных парламента.

    «Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

    Также военнослужащим, получившим «ранения, контузии, увечья или заболевания» при выполнении задач во время спецоперации, предлагается давать статус инвалида боевых действий.

    Отметим, что среди авторов законопроекта — представители всех фракций.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 7

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close
    close