В Госдуме предложили признать ветеранами военнослужащих ФСБ, участвовавших в спецоперации

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим ФСБ, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе спецоперации на территории Украины. Документ 11 июля появился в Базе данных парламента.

«Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

