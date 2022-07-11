В Петербург на 11 часов опаздывает самолёт из Сочи. Виновата гроза

Пассажиры авиакомпании «Россия» почти на полдня застряли в Сочи: летевший к ним лайнер, который должен был доставить их в Петербург, ушёл на запасной аэродром.
«Задерживается вылет рейса FV6058 по маршруту Сочи — Санкт-Петербург. По расписанию вылет должен был быть сегодня в 6:00 утра», — сообщил «Фонтанке» читатель Антон 11 июля.
В авиакомпании причиной сбоя в лётном расписании назвали непогоду. Из-за сильной грозы в аэропорту курортного города на запасной аэропорт ушёл борт Петербург — Сочи, вылетевший из Пулково немногим позже полуночи.
Судя по данным онлайн-табло петербургского аэропорта, FV6058 ждут в городе на Неве к 21:30 вместо 10:30.
В Сочи накануне объявили штормовое предупреждение. Администрация со ссылкой на синоптиков предупреждала о ливнях с грозами, градом, шквалистым ветром до 20 — 22 м/с и вероятностью формирования смерчей над морем. Минувшей ночью в предгорьях Сочи выпало до 30 миллиметров осадков, в Дагомысе — втрое больше.