В Петербург на 11 часов опаздывает самолёт из Сочи. Виновата гроза

Пассажиры авиакомпании «Россия» почти на полдня застряли в Сочи: летевший к ним лайнер, который должен был доставить их в Петербург, ушёл на запасной аэродром.



«Задерживается вылет рейса FV6058 по маршруту Сочи — Санкт-Петербург. По расписанию вылет должен был быть сегодня в 6:00 утра», — сообщил «Фонтанке» читатель Антон 11 июля.