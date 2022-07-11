    Пробки

    7/10

    usd61.27eur62.05
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхВаскеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Водитель на каршеринге сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах

    318
    обсудить

    Легковушка сбила пешеходов в подмосковных Люберцах 11 июля. Пострадали три человека, в том числе школьница.

    По предварительной информации, на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на людей, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает прокуратура Московской области.

    Водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения на красный сигнал светофора, сбил людей. После машина врезалась в автомобиль такси, припаркованный около автобусной остановки, уточняет MSK1.RU. Пострадавшим оказывается помощь. О личности и возрасте водителя пока не сообщается.

    Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close