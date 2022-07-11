Водитель на каршеринге сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах

Легковушка сбила пешеходов в подмосковных Люберцах 11 июля. Пострадали три человека, в том числе школьница.
По предварительной информации, на Октябрьском проспекте водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на людей, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает прокуратура Московской области.
Водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения на красный сигнал светофора, сбил людей. После машина врезалась в автомобиль такси, припаркованный около автобусной остановки, уточняет MSK1.RU. Пострадавшим оказывается помощь. О личности и возрасте водителя пока не сообщается.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.