Заколдованное место. У форта в Кронштадте катера один за другим садились на мель, один затонул

Транспортные прокуратура и следствие начали проверку после того, как в Кронштадте сели на мель яхта и катер. Отдыхающий там рассказал, что «каменная банка» собрала больше жертв, а яхта попалась дважды.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 11 июля, маломерные суда застряли у форта «Обручев» из-за неблагоприятной погоды. Яхта «Фин-26» получила повреждения руля и угловой колонки, катер Fur Wins Vista 248 — пробоину. «Частично подтоплен у причальной стенки», — добавили в ведомстве.
Пассажиров доставили на берег. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Свою проверку проводит также Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В телеграм-канале Prokater рассказывают, что в воскресенье погода выглядела как идеальный штиль, но спокойствие оказалось обманчивым. На глазах автора канала на мель налетели яхта и катер, им удалось продолжить прогулку.
После в бухту зашли ещё три катера, один из которых — судя по всему, Fur Wins Vista 248 — застрял на камнях и начал тонуть.
«Яхта явно не учла предыдущей посадки на мель и на полной скорости стремилась в то же опасное место. По рации никто не отвечал и на наши сигналы руками «сюда нельзя» не реагировал. И вот яхта налетает на мель, и уже более серьёзно. Капитан совершает череду неправильных действий, после чего в лодку начинает поступать вода», — пишет автор, помогавший спасателям с возвращением пассажиров на берег.
По его словам, на той же «каменной банке» едва не застряли поспешившие на помощь яхтсменам суда. Их спасла рация — предупреждение о «заколдованном месте» было услышано.