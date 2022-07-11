Заколдованное место. У форта в Кронштадте катера один за другим садились на мель, один затонул

Транспортные прокуратура и следствие начали проверку после того, как в Кронштадте сели на мель яхта и катер. Отдыхающий там рассказал, что «каменная банка» собрала больше жертв, а яхта попалась дважды.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 11 июля, маломерные суда застряли у форта «Обручев» из-за неблагоприятной погоды. Яхта «Фин-26» получила повреждения руля и угловой колонки, катер Fur Wins Vista 248 — пробоину. «Частично подтоплен у причальной стенки», — добавили в ведомстве.

Пассажиров доставили на берег. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Свою проверку проводит также Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Поделиться Поделиться





В телеграм-канале Prokater рассказывают, что в воскресенье погода выглядела как идеальный штиль, но спокойствие оказалось обманчивым. На глазах автора канала на мель налетели яхта и катер, им удалось продолжить прогулку.

После в бухту зашли ещё три катера, один из которых — судя по всему, Fur Wins Vista 248 — застрял на камнях и начал тонуть.

