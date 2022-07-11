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    Двадцать пожарных тушили квартиру на Просвещения. Смотрите, как к ней поднимают воду

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    читатель «Фонтанки» Иван

    Квартира загорелась в Калининском районе Петербурга в понедельник, 11 июля, от огня пострадала примерно треть.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Просвещения, 84/1, поступил на пульт дежурного немногим позже половины четвёртого часа дня. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров.

    Через четверть часа силами двадцати спасателей пожар ликвидировали. Выгорели 18 квадратных метров комнаты и лоджии.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

    За работой пожарных наблюдали из соседних квартир. Один из жителей прислал в редакцию «Фонтанки» видео, на котором видно, как пожарных на автолестнице поднимают к окнам, из которых валит дым.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

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