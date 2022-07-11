Двадцать пожарных тушили квартиру на Просвещения. Смотрите, как к ней поднимают воду

читатель «Фонтанки» Иван
Квартира загорелась в Калининском районе Петербурга в понедельник, 11 июля, от огня пострадала примерно треть.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Просвещения, 84/1, поступил на пульт дежурного немногим позже половины четвёртого часа дня. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров.
Через четверть часа силами двадцати спасателей пожар ликвидировали. Выгорели 18 квадратных метров комнаты и лоджии.
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
За работой пожарных наблюдали из соседних квартир. Один из жителей прислал в редакцию «Фонтанки» видео, на котором видно, как пожарных на автолестнице поднимают к окнам, из которых валит дым.