Петербург назвали самым дорогим для жизни городом в России

К середине 2022 года Санкт-Петербург стал самым дорогим для жизни городом в России. К такому выводу после подсчетов пришло аналитическое агентство Numbeo, опубликовав рейтинг.

В мировом рейтинге Петербург занял 279-е место, а Москва — 287-е. В списке за прошлый год города занимали 437-е и 396-е места соответственно.



В индексе стоимости жизни Санкт-Петербург набрал 53%, а Москва — 50,79%. По показателю потребительских цен и стоимости аренды жилья Москва набрала больше 39%, обогнав Санкт-Петербург с 37%.

