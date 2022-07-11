    Пробки

    7/10

    usd61.27eur62.05
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхВаскеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербург назвали самым дорогим для жизни городом в России

    1916
    5 комментариев

    К середине 2022 года Санкт-Петербург стал самым дорогим для жизни городом в России. К такому выводу после подсчетов пришло аналитическое агентство Numbeo, опубликовав рейтинг.

    В мировом рейтинге Петербург занял 279-е место, а Москва — 287-е. В списке за прошлый год города занимали 437-е и 396-е места соответственно.

    В индексе стоимости жизни Санкт-Петербург набрал 53%, а Москва — 50,79%. По показателю потребительских цен и стоимости аренды жилья Москва набрала больше 39%, обогнав Санкт-Петербург с 37%.

    На вершине рейтинга — столица Бермуд Гамильтон с индексом стоимости жизни 145,98%. Швейцарские города заняли большинство строчек в топ-10 рейтинга.

    Отметим, что индекс стоимости жизни рассчитывается по Нью-Йорку. Его показатели берутся за 100%. В индекс входят стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. Аренда и взносы по ипотеке не учитываются в подсчетах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close