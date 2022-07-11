Лидера группы «Курара» будут судить за пацифистский лозунг

Лидера группы «Курара» — заслуженного артиста России Олега Ягодина привлекут к административной ответственности за призыв к миру на сцене уральского фестиваля. Об этом сообщило 11 июля ТАСС.



Как следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга, на которое ссылается агентство, Ягодина привлекли по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).



По сообщению екатеринбургского издания It’s My City, инцидент произошел на фестивале Ural Music Night 24 июня, где группа «Курара» была одним из хедлайнеров. В конце сета вокалист и лидер группы Олег Ягодин произнес со сцены пацифистский лозунг. Концерт транслировался в прямом эфире по телевидению.

