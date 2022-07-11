Кремль анонсировал российско-турецкую встречу «на высшем уровне». До этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Также в Кремле сообщили о проведенном накануне телефонном разговоре глав государств Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на мировые рынки.

В ближайшее время пройдет российско-турецкая встреча «на высшем уровне». Об этом 11 июля рассказала пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры уделили особое внимание «активизации экономического сотрудничества», которое будет касаться наращивания объемов торговли.

Администрация Эрдогана в свою очередь сообщила, что глава Турции обсуждал с Путиным украинский кризис, создание зернового коридора и ситуацию в Сирии.



Президент Турции, передает ТАСС, снова высказался за урегулирование украинского кризиса за столом переговоров. По его словам, Турция готова прилагать усилия для усиления переговорного процесса между Россией и Украиной.