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    Кремль анонсировал российско-турецкую встречу «на высшем уровне». До этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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    5 комментариев

    В ближайшее время пройдет российско-турецкая встреча «на высшем уровне». Об этом 11 июля рассказала пресс-служба Кремля.

    Также в Кремле сообщили о проведенном накануне телефонном разговоре глав государств Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на мировые рынки.

    Кроме того, лидеры уделили особое внимание «активизации экономического сотрудничества», которое будет касаться наращивания объемов торговли.

    Администрация Эрдогана в свою очередь сообщила, что глава Турции обсуждал с Путиным украинский кризис, создание зернового коридора и ситуацию в Сирии.

    Президент Турции, передает ТАСС, снова высказался за урегулирование украинского кризиса за столом переговоров. По его словам, Турция готова прилагать усилия для усиления переговорного процесса между Россией и Украиной.

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    Комментарии 5

    Инкогнито202111 Июл 2022 в 17:55
    байрактары обсудят
    +0-0
    Гера-Фотич11 Июл 2022 в 17:22
    Хочу в Турцию - купаться!
    +0-0
    hal900011 Июл 2022 в 17:21
    Опять это турецкая..не придетях сказано барахло понавезут...этот крем после бритья это дерьмо собачье..пена эта вонючая вся турецкая косметика дрянь настоящая..все эти ковры и остальная хрень..оттуда кроме барахла больше ничего не везут..орехи эти испоченные черт знает где валялись..и какого срока годности..короч с турции кроме дерьма я больше ничего не видел..какие он торговые опять отношения с ним заводит..?!
    +0-0
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