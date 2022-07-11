Мариинский театр запустит собственную стриминговую платформу

Мариинский театр откроет собственный интернет-ресурс с записями спектаклей и концертов — он станет доступен уже с 28 июля, рассказали в пресс-службе театра. С осени на нем планируется транслировать некоторые события Мариинского в режиме онлайн.



Как пояснил руководитель службы медиавещания Евгений Барбашин, одна из причин запуска собственного стриминга — вопросы авторских прав.



«Контент является интеллектуальной собственностью Мариинского театра, что при передаче его сторонним площадкам требует отдельной юридической работы над правами, — отметил он. — Оформлять необходимо не только съемку на сцене, но и отдельно авторство режиссера и художников костюмов и декораций. Это сложный, длительный и трудоемкий процесс».

