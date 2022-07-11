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    Мариинский театр запустит собственную стриминговую платформу

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    Фото: Михаил Вильчук / Мариинский театр
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    Мариинский театр откроет собственный интернет-ресурс с записями спектаклей и концертов — он станет доступен уже с 28 июля, рассказали в пресс-службе театра. С осени на нем планируется транслировать некоторые события Мариинского в режиме онлайн.

    Как пояснил руководитель службы медиавещания Евгений Барбашин, одна из причин запуска собственного стриминга — вопросы авторских прав.

    «Контент является интеллектуальной собственностью Мариинского театра, что при передаче его сторонним площадкам требует отдельной юридической работы над правами, — отметил он. — Оформлять необходимо не только съемку на сцене, но и отдельно авторство режиссера и художников костюмов и декораций. Это сложный, длительный и трудоемкий процесс».

    Какие спектакли будут выложены первыми, в театре пока не сообщают, как и то, о записях каких лет идет речь. Известно, что идея записывать спектакли появилась у Валерия Гергиева еще в 1990-е годы, и театр сотрудничал с ведущими звуко- и видеозаписывающими компаниями, а затем в Мариинском была организована собственная служба медиавещания.

    Фото: Михаил Вильчук / Мариинский театр

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