ТАСС: Глава поселка погиб из-за подрыва автомобиля в Харьковской области — третье покушение за день

Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.



«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — рассказали в ВГА.

