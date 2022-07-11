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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: Глава поселка погиб из-за подрыва автомобиля в Харьковской области — третье покушение за день

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    Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.

    «Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — рассказали в ВГА.

    Также сегодня в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

    Кроме того, в Запорожской области произошло неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.

    «В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться. <…> При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, не совместимые с жизнью», — рассказал представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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