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    Стало известно, когда и где похоронят Пьера Нарцисса

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    Российского певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под городом Дуала в Камеруне. Об этом 11 июля пишет РИА Новости со ссылкой на поcольство Камеруна в РФ.

    Со скончавшимся артистом камерунского происхождения простились в ритуальном зале ЦКБ. Родственники певца настояли на похоронах на родине.

    Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем (СМИ писали о подагре). По словам бывшей жены певца Валерии Калачевой, его родственники настаивают, чтобы тело захоронили в Африке, в фамильном склепе, где лежат его отец и другие предки.

    Пьер Нарцисс был участником «Фабрики звезд — 2» в 2003 году. Его главным хитом стала песня «Шоколадный заяц».

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