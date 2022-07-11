Любитель старых «Жигулей» из Волхова прошелся по петербургским водителям

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала жителя Ленобласти по подозрению сразу в двух угонах автомобилей за пару дней. Добычей мужчины стала пара старых «Жигулей», одни — еще с советскими номерами.

В половине двенадцатого часа вечера 6 июля в полицию обратился 23-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга, сообщает 11 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он рассказал, что между тремя часами ночи и половиной девятого вечера того же дня от дома 21 по Загребскому бульвару был похищен ВАЗ-2103 1981 года выпуска с советскими номерами. Два дня спустя об аналогичном эпизоде в полицию сообщил 24-летний сосед первого заявителя. По его словам, между тремя часами дня 4 июля и десятью вечера 7 июля по тому же адресу пропал ВАЗ-2101 1998 года выпуска.

«Копейку» хозяин нашел у дома 48/1 по Дунайскому проспекту. После осмотра машину вернули собственнику. А в 18:30 9 июля полицейские задержали у дома 49 по Среднему проспекту В.О. подозреваемого в угонах. Им оказался 31-летний житель Волхова. Нашелся и похищенный ВАЗ-2103. После осмотра его тоже передали собственнику под сохранную расписку.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого поместили в изолятор. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество и грабеж.