Под Истрой во время казачьих забав насмерть зарубили шашкой атамана Московского региона

СК Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 64-летнего атамана Сергея Капитонова.
Как сообщает пресс-служба ведомства 11 июля, мужчина получил смертельное ранение во время тренировки по спортивной рубке казачьей шашкой в поселке Северный под Истрой. По предварительной информации, один из участников рубил полимерную бутылку, стоявшую на деревянной стойке, и не заметил, как к нему сзади подошел атаман. Последний получил удар шашкой в область шеи.
Информацию о смерти Капитонова РБК подтвердил верховный атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Виктор Коваленко.
«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие совершения преступления, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская», — сообщает ГСУ.
Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.