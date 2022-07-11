    Пробки

    4/10

    usd61.27eur62.05
    ТЕМА ДНЯ

    Как выбирал жертв стрелок из Васкелово

    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхПетербург в туманеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Под Истрой во время казачьих забав насмерть зарубили шашкой атамана Московского региона

    5366
    13 комментариев

    СК Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 64-летнего атамана Сергея Капитонова.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 11 июля, мужчина получил смертельное ранение во время тренировки по спортивной рубке казачьей шашкой в поселке Северный под Истрой. По предварительной информации, один из участников рубил полимерную бутылку, стоявшую на деревянной стойке, и не заметил, как к нему сзади подошел атаман. Последний получил удар шашкой в область шеи.

    Информацию о смерти Капитонова РБК подтвердил верховный атаман Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Виктор Коваленко.

    «В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие совершения преступления, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская», — сообщает ГСУ.

    Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 13

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close
    close