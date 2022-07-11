    Пробки

    4/10

    usd61.27eur62.05
    ТЕМА ДНЯ

    Как выбирал жертв стрелок из Васкелово

    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхПетербург в туманеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Гонки на КАМАЗах». Самосвал разворотил себе кабину об «коллегу» на Октябрьской набережной

    2618
    4 комментария

    Серьезная авария с участием большегрузов затрудняет движение в Невском районе Петербурга днем 11 июля. Очевидцы говорят о возможном пострадавшем.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На Октябрьской набережной, возле дома 26, корпус 1, один самосвал КАМАЗ догнал второй, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате «догнавшему» сильно повредило кабину.

    «Несколько машин от ГУМВД, судя по всему, в жёлтом либо пострадал сильно, либо скончался», — пишет Иван. Позже на место подъехала скорая. На фото видно, как медики ждут с подготовленной каталкой, пока в кабине желтого самосвала работают пожарные.

    Информация о пострадавшем уточняется.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение на набережной затруднено, затор тянется почти на 1 километр.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close