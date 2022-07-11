«Гонки на КАМАЗах». Самосвал разворотил себе кабину об «коллегу» на Октябрьской набережной

Серьезная авария с участием большегрузов затрудняет движение в Невском районе Петербурга днем 11 июля. Очевидцы говорят о возможном пострадавшем.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На Октябрьской набережной, возле дома 26, корпус 1, один самосвал КАМАЗ догнал второй, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате «догнавшему» сильно повредило кабину.
«Несколько машин от ГУМВД, судя по всему, в жёлтом либо пострадал сильно, либо скончался», — пишет Иван. Позже на место подъехала скорая. На фото видно, как медики ждут с подготовленной каталкой, пока в кабине желтого самосвала работают пожарные.
Информация о пострадавшем уточняется.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на набережной затруднено, затор тянется почти на 1 километр.