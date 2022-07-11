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    Nissan Patrol нырнул с дороги в кусты в Ленобласти. Пострадали двое

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    Водитель внедорожника не удержал машину на дороге в Лодейнопольском районе Ленобласти утром 11 июля. Досталось пассажирам.

    Около семи часов утра на дороге в деревне Старая Слобода водитель автомобиля Nissan Patrol не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. На фото видно, что удар пришелся на пассажирскую сторону. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать из машины пострадавшую пассажирку, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.

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    В результате ДТП травмы получили двое пассажиров «Ниссана»: 29-летний мужчина и женщина, возраст которой устанавливается.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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