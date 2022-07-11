Nissan Patrol нырнул с дороги в кусты в Ленобласти. Пострадали двое

Водитель внедорожника не удержал машину на дороге в Лодейнопольском районе Ленобласти утром 11 июля. Досталось пассажирам.
Около семи часов утра на дороге в деревне Старая Слобода водитель автомобиля Nissan Patrol не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. На фото видно, что удар пришелся на пассажирскую сторону. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать из машины пострадавшую пассажирку, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.
В результате ДТП травмы получили двое пассажиров «Ниссана»: 29-летний мужчина и женщина, возраст которой устанавливается.