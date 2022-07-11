Объем перевалки на Петербургском нефтяном терминале снизился на 12%

Грузооборот Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в первом полугодии 2022 года уменьшился до 3,86 млн тонн , что на 12 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда объем перевалки нефтепродуктов составил 4,32 млн тонн , сообщает PortNews со ссылкой на компанию.



В первом квартале грузооборот был таким же, как и в прошлом году, однако в апреле произошло резкое падение отгрузок, отметили в ПНТ. Разница с апрелем 2021 года составила 40 % . При этом перевалка темных сортов осталась практически на том же уровне: 2,44 млн тонн в первом полугодии 2022 против 2,56 млн тонн в аналогичный период 2021 года. Объемы светлых сортов, в числе которых бензин и керосин, наоборот, снизились сразу на 23 % : с 1,76 млн тонн в 2021 году до 1,43 млн тонн в первой половине 2022 года.

