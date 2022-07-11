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    Объем перевалки на Петербургском нефтяном терминале снизился на 12%

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    6 комментариев

    Грузооборот Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в первом полугодии 2022 года уменьшился до 3,86 млн тонн, что на 12 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда объем перевалки нефтепродуктов составил 4,32 млн тонн, сообщает PortNews со ссылкой на компанию.

    В первом квартале грузооборот был таким же, как и в прошлом году, однако в апреле произошло резкое падение отгрузок, отметили в ПНТ. Разница с апрелем 2021 года составила 40 %. При этом перевалка темных сортов осталась практически на том же уровне: 2,44 млн тонн в первом полугодии 2022 против 2,56 млн тонн в аналогичный период 2021 года. Объемы светлых сортов, в числе которых бензин и керосин, наоборот, снизились сразу на 23 %: с 1,76 млн тонн в 2021 году до 1,43 млн тонн в первой половине 2022 года.

    В течение последних двух месяцев экспортеры начали осваивать новые рынки, и показатели перевалки стали возвращаться к прежним значениям, однако апрельский «обвал» повлиял на итоговую статистику по полугодию, объяснили в ПТС.

    При этом в первой половине 2022 года активно велись работы по реконструкции старой части ПТС, проект которой предусматривает строительство новой железнодорожной эстакады, инженерных коммуникаций и резервуаров, обеспечивающих минимальные риски утечек нефтепродуктов. В том числе был завершен один из наиболее трудоемких этапов, отметили в компании, — сооружение свайных полей под объектами инфраструктуры и резервуарным парком.

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    Комментарии 6

    Piter Russo11 Июл 2022 в 14:27
    Подение очень небольшое, при тех санкциях, что введены на торговлю нефти, при том что те же поляки продолжают покурать нашу нефть под видом якобы эстонской.
    В Новороссийске и Владивостоке - рост более серьезный на нефтяных терминалах.
    +0-0
    Alex00011 Июл 2022 в 14:07
    А если взять и посмотреть данные только за апрель-июнь, год к году? :)
    +0-0
    СлаваРоссии11 Июл 2022 в 14:00
    А разве милитаристской герроппие топливо надо? Им кинжалы
    +1-0
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