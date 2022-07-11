Объем перевалки на Петербургском нефтяном терминале снизился на 12%

Грузооборот Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в первом полугодии 2022 года уменьшился до
В первом квартале грузооборот был таким же, как и в прошлом году, однако в апреле произошло резкое падение отгрузок, отметили в ПНТ. Разница с апрелем 2021 года составила
В течение последних двух месяцев экспортеры начали осваивать новые рынки, и показатели перевалки стали возвращаться к прежним значениям, однако апрельский «обвал» повлиял на итоговую статистику по полугодию, объяснили в ПТС.
При этом в первой половине 2022 года активно велись работы по реконструкции старой части ПТС, проект которой предусматривает строительство новой железнодорожной эстакады, инженерных коммуникаций и резервуаров, обеспечивающих минимальные риски утечек нефтепродуктов. В том числе был завершен один из наиболее трудоемких этапов, отметили в компании, — сооружение свайных полей под объектами инфраструктуры и резервуарным парком.