Загадка природы. Очень редкая тявкающая птица залетела в Петербург

По его словам, птица выглядела вялой, и люди купили для неё замороженной трески. Гагара съела несколько ломтиков и на следующий день исчезла. Возможно, продолжила свой путь.

«Откуда ни возьмись появилась чернозобая гагара в ЦПКиО — молодая птица. Как она там появилась — большая загадка! О гнездовании данного вида в черте города неизвестно», — пишет фотограф Антон Кубышкин в группе ««Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» 11 июля.

Зоолог Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что это европейская чернозобая гагара, действительно крайне редкая. Еще в первой половине XX века она встречалась у нас часто, а теперь занесена в Красные книги не только Ленобласти, но и других регионов и в общероссийскую. Птице, скорее всего, год от роду (птенцы этого года ещё не встали на крыло), и она могла залететь в город из области.



Чернозобые гагары гнездятся на далёких труднодоступных озёрах Ленобласти, Карелии, где их не беспокоят люди. В возрасте 3 лет они образуют пары на всю жизнь. В кладке обычно два яйца, самец помогает выращивать малышей, катает их на спине. Эти птицы при общении издают много звуков, например тявкают, а при опасности ныряют под воду с криком: «Уй!» В августе они улетают на зимовку, как правило, в Западную Европу.

