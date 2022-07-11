Фура с маслом вспыхнула после ДТП в Подмосковье. Сгорели три машины и несколько метров ограждения

Горючий груз превратил фуру в Московской области в огромный факел. Один из водителей получил ожоги. По словам дорожников, к аварии привела невнимательность.
Утром 11 июля на 3-м километре ЦКАД в Подмосковье, в районе деревни Стародальняя между М-11 «Нева» и Дмитровским шоссе, фура, перевозившая бочки с машинным маслом, врезалась в два автомобиля и загорелась, сообщает ТАСС. Водитель получил ожоги ног.
Видео: Издание «Подъём»
Движение по трассе было полностью перекрыто. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сейчас огонь уже потушили.
Видео: «360° Солнечногорск»
В ГК «Автодор» считают, что причиной ДТП стала невнимательность. Началось всё с технической неисправности. Водитель УАЗа совершил аварийную остановку в правой полосе магистрали: из-за поломки машина встала. Через пять минут к нему на помощь прибыл аварийный комиссар. На месте выставили аварийные знаки и включили предупреждающие сигналы, но водитель фуры отвлекся от дороги и врезался в машину комиссара, говорится в сообщении компании.
В результате все три автомобиля сгорели. На кадрах с места аварии также видно, что сгорели несколько метров шумозащитного экрана. К счастью, жертв удалось избежать.