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    Фура с маслом вспыхнула после ДТП в Подмосковье. Сгорели три машины и несколько метров ограждения

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    Горючий груз превратил фуру в Московской области в огромный факел. Один из водителей получил ожоги. По словам дорожников, к аварии привела невнимательность.

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    Утром 11 июля на 3-м километре ЦКАД в Подмосковье, в районе деревни Стародальняя между М-11 «Нева» и Дмитровским шоссе, фура, перевозившая бочки с машинным маслом, врезалась в два автомобиля и загорелась, сообщает ТАСС. Водитель получил ожоги ног.

    Видео: Издание «Подъём»

    Движение по трассе было полностью перекрыто. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сейчас огонь уже потушили.

    Видео: «360° Солнечногорск»

    В ГК «Автодор» считают, что причиной ДТП стала невнимательность. Началось всё с технической неисправности. Водитель УАЗа совершил аварийную остановку в правой полосе магистрали: из-за поломки машина встала. Через пять минут к нему на помощь прибыл аварийный комиссар. На месте выставили аварийные знаки и включили предупреждающие сигналы, но водитель фуры отвлекся от дороги и врезался в машину комиссара, говорится в сообщении компании.

    ГК «Автодор»

    В результате все три автомобиля сгорели. На кадрах с места аварии также видно, что сгорели несколько метров шумозащитного экрана. К счастью, жертв удалось избежать.

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