Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области хранилища с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».



По данным силового ведомства за 11 июля, также за сутки ВКС России ликвидировали пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе города Артёмовска (ДНР), живую силу и военную технику ВСУ в 10 районах близ Харькова и склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

