    Пробки

    4/10

    usd61.27eur62.05
    Разговор с финским премьеромСписок запрещённыхПетербург в туманеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщило об уничтожении боеприпасов для «Хаймарс» и 200 тонн противотанковых ракетных комплексов на Украине

    1258

    Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области хранилища с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».

    По данным силового ведомства за 11 июля, также за сутки ВКС России ликвидировали пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе города Артёмовска (ДНР), живую силу и военную технику ВСУ в 10 районах близ Харькова и склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

    Помимо этого, согласно ежедневной боевой сводке Минобороны РФ, в районе населённого пункта Богатырь (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской, Херсонской областях и на территории ЛНР.

    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер «Фонтанка» сообщает о главных событиях минувшего дня. Следите за нашим ежедневным обзором.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний
    close
    close