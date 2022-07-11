Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области хранилища с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
По данным силового ведомства за 11 июля, также за сутки ВКС России ликвидировали пункт управления
Помимо этого, согласно ежедневной боевой сводке Минобороны РФ, в районе населённого пункта Богатырь (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской, Херсонской областях и на территории ЛНР.