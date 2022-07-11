В Мариинском театре новая прима, и на этой неделе у неё премьера

Балерина Надежда Батоева стала прима-балериной Мариинского театра — это высшая ступень балетной иерархии в труппе. Зрителям о «повышении» танцовщицы стало известно после завершения спектакля «Дон Кихот», в котором Надежда Батоева исполнила партию Китри 10 июля. В новом качестве балерину представил и. о. художественного руководителя балета Юрий Фатеев.



Батоева — родом из якутского города Нерюнгри, служит в Мариинском театре с 2009 года, сразу после выпуска из Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс профессора Людмилы Сафроновой, среди учениц которой Ирма Ниорадзе и Алина Сомова). За эти годы она исполнила главные партии в таких балетах как «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.

