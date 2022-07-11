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    В Мариинском театре новая прима, и на этой неделе у неё премьера

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    Фото: Мариинский театр
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    Балерина Надежда Батоева стала прима-балериной Мариинского театра — это высшая ступень балетной иерархии в труппе. Зрителям о «повышении» танцовщицы стало известно после завершения спектакля «Дон Кихот», в котором Надежда Батоева исполнила партию Китри 10 июля. В новом качестве балерину представил и. о. художественного руководителя балета Юрий Фатеев.

    Батоева — родом из якутского города Нерюнгри, служит в Мариинском театре с 2009 года, сразу после выпуска из Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс профессора Людмилы Сафроновой, среди учениц которой Ирма Ниорадзе и Алина Сомова). За эти годы она исполнила главные партии в таких балетах как «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.

    «В роли Китри она неизменно демонстрирует темперамент и технику, в образе Жизели, Авроры в «Спящей красавице» и Одетты в «Лебедином озере» покоряет зрительские сердца нежностью, а танцуя Одиллию или Гамзатти в «Баядерке», заставляет поверить во властность своих героинь и в любой партии восхищает аккуратностью танца, соответствием всем канонам петербургской школы», — пишут о балерине на официальном сайте театра.

    Ближайшая премьера Надежды Батоевой — одна из центральных партий в новом балете «Двенадцать», поставленном Александром Сергеевым на музыку Бориса Тишенко по поэме Александра Блока. Прима выйдет на сцену в новой постановке 14 июля.

    Фото: Мариинский театр

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