Два иностранца повздорили из-за парковки в Петербурге, главным аргументом стал нож

План «Перехват» объявляли в Петербурге вечером 10 июля после кровавой ссоры двух водителей в Московском районе. Из-за парковки один пырнул другого ножом.
В пять часов вечера воскресенья в полицию Московского района позвонил очевидец и рассказал, что у дома 3 по Пулковской улице неизвестный ударил мужчину ножом и уехал на Hyundai Solaris, сообщает 11 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого 35-летнего гражданина одного из азиатских государств. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Был введен план «Перехват», и 40 минут спустя у дома 58 по улице Космонавтов остановили тот самый «Солярис». За рулем находился 40-летний гражданин среднеазиатского государства. Он пояснил, что с потерпевшим у него возник конфликт из-за парковки.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ).