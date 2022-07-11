Параллельный импорт головных уборов не удался пассажиру рейса Душанбе — Петербург. Ущерб оценили в полмиллиона

939 головных уборов разного размера и моделей нашли сотрудники таможни в Пулково у пассажира из Душанбе и не смогли поверить в то, что всё это он вёз для себя.



Гражданина Таджикистана остановили для досмотра во время прохождения «зеленого коридора», сообщает 11 июля пресс-служба Пулковской таможни. На бейсболках (которых было большинство) и других головных уборах были нанесены логотипы известных мировых брендов Zuffa, LLC, Puma SE, Adidas AG, Nike Innovate CV.