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    Параллельный импорт головных уборов не удался пассажиру рейса Душанбе — Петербург. Ущерб оценили в полмиллиона

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    939 головных уборов разного размера и моделей нашли сотрудники таможни в Пулково у пассажира из Душанбе и не смогли поверить в то, что всё это он вёз для себя.

    Гражданина Таджикистана остановили для досмотра во время прохождения «зеленого коридора», сообщает 11 июля пресс-служба Пулковской таможни. На бейсболках (которых было большинство) и других головных уборах были нанесены логотипы известных мировых брендов Zuffa, LLC, Puma SE, Adidas AG, Nike Innovate CV.

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    Пулковская таможня отправила правообладателям запрос на законность подобного размещения и получила ответ, что все вещи контрафактные.

    По их оценке, общий ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, составил полмиллиона рублей.

    Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

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    Комментарии 9

    houspi11 Июл 2022 в 12:39
    Проходит мужик через таможню.
    - Золото, бриллианты, валюта есть?
    Открывает сумки:
    - Конечно. Вот золото, вот валюта, вот бриллианты.
    - И это всё ваше?
    - Нет, что вы, это ваше. Моё в трюме.
    Мораль - делится надо.
    +0-0
    Ref11 Июл 2022 в 12:13
    Бренд полный. Сейчас нужно положить с прикладом на " ущерб, причиненный компаниям-правообладателям" и разрешить привозить и продавать все, что безопасно.
    +0-0
    VVM196211 Июл 2022 в 12:02
    ничего не понимаю. Путин же сказал четко и ясно, контрабандой заниматься можно.
    +0-0
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