Массовая авария перегородила три полосы на КАД. На Колпинском мешает BMW в отбойнике

Движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга затруднила массовая авария с участием пяти автомобилей. А по дороге из Колпино на Московское шоссе в проезжую часть не вписался один.
Около 10:20 на 33-м километре внешнего кольца КАД, между Пискаревским проспектом и Мурино, столкнулись пять легковых автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП обошлось без пострадавших. Поврежденные машины заняли первую, третью и четвертую полосы, из-за чего собрался 3-километровый затор. На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одну из машин — «Пежо» — развернуло на 180 градусов.
Еще одна авария затруднила движение на съезде с Колпинского шоссе на Московское шоссе, сообщают в «ДТП и ЧП». Легковой автомобиль BMW «против шерсти» врезался в отбойник. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9 часов утра у дома 9 по Колпинскому шоссе в Шушарах и обошлась без пострадавших. (Новость дополнена в 12:15.)
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от пересечения с Софийской улицей до Московского шоссе.