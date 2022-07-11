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    Петербуржец отделался лёгким испугом за перцовый газ на пороге «Макдоналдса» в Колпино

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    Колпинский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который перцовым газом вразумлял людей на пороге фастфуда в торговом центре. Выходка обернулась ему условным сроком.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 июля, виновным в уголовном хулиганстве признан Андрей Блинов. Установлено, что неуважение к обществу он демонстрировал 9 февраля 2021 года в ТЦ «Меркурий» на Пролетарской улице.

    Судя по материалам, Блинов был одним из тех, кто за час до полуночи толпился у входа в расположенный в торговом центре «Макдоналдс». Поддержать светскую беседу посетители не смогли. По версии следствия, Блинов схватился за перцовый баллончик и, ругаясь в процессе, распылил его содержимое в минимум трёх человек.

    «Оказал физическое и психическое воздействие, создал для окружающих тревожную обстановку, нарушающую душевное равновесие из-за страха за свою жизнь и здоровье», — говорится в материалах дела.

    Блинов признал вину, раскаялся, но не стал вдаваться в подробности случившегося, сославшись на 51 статью Конституции. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

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