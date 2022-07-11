Петербуржец отделался лёгким испугом за перцовый газ на пороге «Макдоналдса» в Колпино

Колпинский районный суд вынес приговор жителю Петербурга, который перцовым газом вразумлял людей на пороге фастфуда в торговом центре. Выходка обернулась ему условным сроком.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 июля, виновным в уголовном хулиганстве признан Андрей Блинов. Установлено, что неуважение к обществу он демонстрировал 9 февраля 2021 года в ТЦ «Меркурий» на Пролетарской улице.

Судя по материалам, Блинов был одним из тех, кто за час до полуночи толпился у входа в расположенный в торговом центре «Макдоналдс». Поддержать светскую беседу посетители не смогли. По версии следствия, Блинов схватился за перцовый баллончик и, ругаясь в процессе, распылил его содержимое в минимум трёх человек.