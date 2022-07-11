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    Скончался водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

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    В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, который участвовал в управлении работой советских «Луноходов» на лунной поверхности в 1970-х годах. Печальную новость 11 июля сообщили в Роскосмосе.

    Фото: Роскосмос / Официальная страница «ВКонтакте»
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    В 1967–1973 гг. Довгань после учёбы в Военной инженерной академии им. Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время он прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов, и в 1970–1971 и 1973 годах управлял работой советских «Лунохода-1» и «Лунохода-2» на лунной поверхности.

    Фото: Из архива Вячеслава Довганя / Роскосмос / «ВКонтакте»
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    В 1974–1982 годах Вячеслав Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, в 1982–1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Министерства обороны СССР.

    После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступая с лекциями и докладами на многих конференциях и чтениях.

    Фото: Роскосмос / Официальная страница «ВКонтакте»
    Фото: Из архива Вячеслава Довганя / Роскосмос / «ВКонтакте»

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