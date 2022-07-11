Скончался водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, который участвовал в управлении работой советских «Луноходов» на лунной поверхности в 1970-х годах. Печальную новость 11 июля сообщили в Роскосмосе.
В 1967–1973 гг. Довгань после учёбы в Военной инженерной академии
В 1974–1982 годах Вячеслав Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале
После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступая с лекциями и докладами на многих конференциях и чтениях.