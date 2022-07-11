«Ъ»: Холдинг «Коломенский» может стать самой крупной хлебобулочной компанией в России

Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова после покупки российского бизнеса финской Fazer ведет переговоры о покупке хлебобулочного завода «Волжский пекарь» в Твери, сообщает 11 июля «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что это приведет к созданию самой крупной хлебобулочной компании в России.
По словам одного из источников газеты, сделка находится на завершающей стадии, но назвать сумму он затруднился. В «Коломенском» изданию заявили, что не обсуждают переговоры «с кем бы то ни было», в «Волжском пекаре» отказались от комментариев.
Возможная покупка тверского предприятия станет для «Коломенского» второй крупной сделкой с начала года. В апреле холдинг приобрел российский бизнес финской компании Fazer, которая ушла из России на фоне событий на Украине. Сумма этой сделки до сих пор не раскрывалась.
В разговоре с «Коммерсантом» президент Российского союза пекарей Алексей Лялин высказал мнение, что покупка «Коломенским» тверского производителя станет самой крупной в хлебобулочной отрасли.
БКХ «Коломенский» называет себя лидером России по производству хлебобулочных изделий под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и других. При этом его выручка не раскрывается. Выручка «Волжского пекаря» в 2021 году составила 2,66 млрд рублей, чистый убыток достиг 10,7 млн рублей. Основной владелец компании — депутат Заксобрания Тверской области Лилия Корниенко.