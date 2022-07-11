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    «Ъ»: Холдинг «Коломенский» может стать самой крупной хлебобулочной компанией в России

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    Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова после покупки российского бизнеса финской Fazer ведет переговоры о покупке хлебобулочного завода «Волжский пекарь» в Твери, сообщает 11 июля «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что это приведет к созданию самой крупной хлебобулочной компании в России.

    По словам одного из источников газеты, сделка находится на завершающей стадии, но назвать сумму он затруднился. В «Коломенском» изданию заявили, что не обсуждают переговоры «с кем бы то ни было», в «Волжском пекаре» отказались от комментариев.

    Возможная покупка тверского предприятия станет для «Коломенского» второй крупной сделкой с начала года. В апреле холдинг приобрел российский бизнес финской компании Fazer, которая ушла из России на фоне событий на Украине. Сумма этой сделки до сих пор не раскрывалась.

    В разговоре с «Коммерсантом» президент Российского союза пекарей Алексей Лялин высказал мнение, что покупка «Коломенским» тверского производителя станет самой крупной в хлебобулочной отрасли.

    БКХ «Коломенский» называет себя лидером России по производству хлебобулочных изделий под брендами «Коломенское», «Шоколадница» и других. При этом его выручка не раскрывается. Выручка «Волжского пекаря» в 2021 году составила 2,66 млрд рублей, чистый убыток достиг 10,7 млн рублей. Основной владелец компании — депутат Заксобрания Тверской области Лилия Корниенко.

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    Комментарии 1

    Zdobsi11 Июл 2022 в 12:55
    Очень радостно за бизнес, но хотелось бы покупать хлеб ржаной Бородинский, Московский, Карельский и батоны городские нормальные. Рогалики? Нет тоже. Эрзац.
    Раньше иностранцы хвалили наш хлеб до прихода Fazer а теперь купить ржаной хлеб по советскому ГОСТу невозможно. И вот замечу, что во времена СССР хлеб горячим и свежим привозили. А теперь? Батоны нормальные и хлебец Ленинградский Сестрорецкий завод один выпускает. Спасибо за инновации, но верните обратно нормальный хлеб. Такое впечатление что мы терпим лишения, лишившись даже элементарных вещей. А ещё кто то возмущается, что в СССР все плохо было. Нет, горячий батон и мы могли есть, а сейчас нет.
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