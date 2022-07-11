«Ъ»: Холдинг «Коломенский» может стать самой крупной хлебобулочной компанией в России

Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова после покупки российского бизнеса финской Fazer ведет переговоры о покупке хлебобулочного завода «Волжский пекарь» в Твери, сообщает 11 июля «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что это приведет к созданию самой крупной хлебобулочной компании в России.



По словам одного из источников газеты, сделка находится на завершающей стадии, но назвать сумму он затруднился. В «Коломенском» изданию заявили, что не обсуждают переговоры «с кем бы то ни было», в «Волжском пекаре» отказались от комментариев.

