Полиция расследует кражу ложечек у работника метро в Петербурге

Высота в четыре этажа и закрытые окна не стали преградой для вора, забравшегося к электромонтёру из Калининского района Петербурга. В списке утраченного не только заначка, но и серебряные ложки.



С заявлением о краже 48-летний электромонтёр петербургского метро обратился в полицию накануне днём, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Он рассказал, что его трёхкомнатную квартиру в четырнадцатиэтажке на Пискарёвском проспекте навестили посторонние.

