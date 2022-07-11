Полиция расследует кражу ложечек у работника метро в Петербурге

Высота в четыре этажа и закрытые окна не стали преградой для вора, забравшегося к электромонтёру из Калининского района Петербурга. В списке утраченного не только заначка, но и серебряные ложки.
С заявлением о краже 48-летний электромонтёр петербургского метро обратился в полицию накануне днём, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Он рассказал, что его трёхкомнатную квартиру в четырнадцатиэтажке на Пискарёвском проспекте навестили посторонние.
В гостях не осторожничали. После двухдневного отсутствия хозяина встретила разбитая балконная дверь на четвёртом этаже и беспорядок в комнатах. Короткая ревизия показала, что исчезли 150 тысяч рублей и золото: три кольца, два комплекта серёг, подвеска с топазом и часы. Также пропали ноутбук Asus и три ложки из серебра.
Общий ущерб, по оценке потерпевшего, 415 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Сотрудники изучают отпечатки, изъятые из квартиры, и записи с камеры наблюдения соседнего дома, в объектив которой попадает балкон работника метро.