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    Полиция расследует кражу ложечек у работника метро в Петербурге

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    Высота в четыре этажа и закрытые окна не стали преградой для вора, забравшегося к электромонтёру из Калининского района Петербурга. В списке утраченного не только заначка, но и серебряные ложки.

    С заявлением о краже 48-летний электромонтёр петербургского метро обратился в полицию накануне днём, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Он рассказал, что его трёхкомнатную квартиру в четырнадцатиэтажке на Пискарёвском проспекте навестили посторонние.

    В гостях не осторожничали. После двухдневного отсутствия хозяина встретила разбитая балконная дверь на четвёртом этаже и беспорядок в комнатах. Короткая ревизия показала, что исчезли 150 тысяч рублей и золото: три кольца, два комплекта серёг, подвеска с топазом и часы. Также пропали ноутбук Asus и три ложки из серебра.

    Общий ущерб, по оценке потерпевшего, 415 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Сотрудники изучают отпечатки, изъятые из квартиры, и записи с камеры наблюдения соседнего дома, в объектив которой попадает балкон работника метро.

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