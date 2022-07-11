В центре Москвы застрелили сотрудницу микрофинансовой организации

Тело 51-летней женщины нашли в здании коммерческой организации. Сотрудницу застрелили.



Как сообщает СК Москвы 11 июля, в полицию позвонили работники организации, которые пришли на работу в офис на Кожевнической улице.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила мертвую женщину. В нее выстрелили несколько раз. Предположительно, преступление произошло накануне.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

