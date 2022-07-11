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    В центре Москвы застрелили сотрудницу микрофинансовой организации

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    Тело 51-летней женщины нашли в здании коммерческой организации. Сотрудницу застрелили.

    Как сообщает СК Москвы 11 июля, в полицию позвонили работники организации, которые пришли на работу в офис на Кожевнической улице.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила мертвую женщину. В нее выстрелили несколько раз. Предположительно, преступление произошло накануне.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    На месте работают следователи и криминалисты.

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