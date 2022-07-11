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    Олимпийского чемпиона Петренко выгнали из Федерации фигурного катания Украины за выступление в шоу Навки

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    Украинский фигурист Виктор Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины. Как сообщили на официальном сайте организации, причиной стало его участие в шоу Татьяны Навки.

    Кроме того, приостановлены полномочия Петренко в качестве вице-президента федерации.

    В ледовом спектакле «Аленький цветочек», который сейчас проходит в Сочи, Петренко исполняет роль отца Настеньки — главной героини спектакля, которую играет Камила Валиева.

    «В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», — заявили в федерации.

    Виктор Петренко — олимпийский чемпион Альбервилля-1992. Также на его счету победа на чемпионате мира — 1992 и три золота чемпионата Европы (1990, 1991, 1994).

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