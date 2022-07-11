Нунчаки из ножек стула соорудил мужчина, чтобы избить гостя матери на севере Петербурга

СК Выборгского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как в квартире нашли мужчину в крови и в коме.



О драке в коммунальной квартире на Лесном проспекте, 61, корпус 3, в полицию накануне около пяти дня сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 11 июля.



В помещении сотрудники полиции нашли мужчину, на вид лет 40, в крови и без сознания. Его увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с травмами головы. Пациента поместили в реанимацию.

