Нунчаки из ножек стула соорудил мужчина, чтобы избить гостя матери на севере Петербурга

СК Выборгского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как в квартире нашли мужчину в крови и в коме.
О драке в коммунальной квартире на Лесном проспекте, 61, корпус 3, в полицию накануне около пяти дня сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 11 июля.
В помещении сотрудники полиции нашли мужчину, на вид лет 40, в крови и без сознания. Его увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с травмами головы. Пациента поместили в реанимацию.
Сотрудники полиции задержали в той же квартире 45-летнего мужчину. Он, по предварительной информации, пришел навестить мать и сцепился с одним из её гостей. В ход пошли ножки от стула, которыми мужчина якобы молотил противника по голове. Их изъяли эксперты.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за агрессивное поведение — год назад он с ножом напал человека, а через месяц после первого ЧП избил знакомую.
Мужчину доставили в отдел.