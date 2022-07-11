Подросток прыгнул с моста под летящий катер на юге Петербурга. Его спасло чудо

Жители «Балтийской жемчужины» делятся в соцсетях видео опасных прыжков с моста в Матисов канал подростков. Один из них чуть не попал под катер.

Ролик об ужасе, который пережили накануне водитель и пассажиры катера в водоеме в Красносельском районе, разместили 11 июля в группе «БЖonline | Балтийская Жемчужина».



На видео катер проходит под мостом, и в этот момент с переправы прямо перед ним прыгает мальчик. Столкновения удалось избежать, но инцидент добавил седых волос судоводителю.

