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    Подросток прыгнул с моста под летящий катер на юге Петербурга. Его спасло чудо

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    Жители «Балтийской жемчужины» делятся в соцсетях видео опасных прыжков с моста в Матисов канал подростков. Один из них чуть не попал под катер.

    Ролик об ужасе, который пережили накануне водитель и пассажиры катера в водоеме в Красносельском районе, разместили 11 июля в группе «БЖonline | Балтийская Жемчужина».

    На видео катер проходит под мостом, и в этот момент с переправы прямо перед ним прыгает мальчик. Столкновения удалось избежать, но инцидент добавил седых волос судоводителю.

    Местные жители пишут, что подростки прыгают с моста регулярно, несмотря на судоходство.

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