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    Тишину ночи в Шушарах прервал звук выстрела. Скорая увезла в больницу мужчину с дыркой в груди

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    Ночная встреча двух поколений жителей Шушар закончилась стрельбой: молодого увезли в больницу, старшего в отдел.

    Пару сотен метров не дошел до дома 29-летний житель Окуловской улицы, когда схлестнулся с мужчиной старше себя у дома 2 накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Конфликт дошел до стрельбы, и молодому пришлось вызвать скорую и полицию.

    Медики увезли в городскую больницу № 38 пострадавшего с открытой раной грудной клетки и переломом руки.

    Полиция же задержала стрелка — 50-летнего местного жителя, у которого изъяли травматический пистолет.

    Подозреваемого отвезли в отдел.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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