Тишину ночи в Шушарах прервал звук выстрела. Скорая увезла в больницу мужчину с дыркой в груди

Ночная встреча двух поколений жителей Шушар закончилась стрельбой: молодого увезли в больницу, старшего в отдел.



Пару сотен метров не дошел до дома 29-летний житель Окуловской улицы, когда схлестнулся с мужчиной старше себя у дома 2 накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Конфликт дошел до стрельбы, и молодому пришлось вызвать скорую и полицию.



Медики увезли в городскую больницу № 38 пострадавшего с открытой раной грудной клетки и переломом руки.

