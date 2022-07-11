14-летнего бездыханного мальчика нашли в квартире на севере Петербурга. Возбуждено дело о доведении до самоубийства

Мертвого брата нашла петербурженка, когда вернулась домой в Выборгском районе Петербурга.
Женщина позвонила в единую службу спасения 112 накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 июля. По предварительной информации, она сообщила, что нашла в квартире на проспекте Художников 14-летнего брата — синего и без дыхания. Рядом лежала записка.
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