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    14-летнего бездыханного мальчика нашли в квартире на севере Петербурга. Возбуждено дело о доведении до самоубийства

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    Мертвого брата нашла петербурженка, когда вернулась домой в Выборгском районе Петербурга.

    Женщина позвонила в единую службу спасения 112 накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 11 июля. По предварительной информации, она сообщила, что нашла в квартире на проспекте Художников 14-летнего брата — синего и без дыхания. Рядом лежала записка.

    Скорая констатировала смерть подростка.

    Тело увезли в морг для установления причины смерти.

    Семья у ребенка полная, благополучная.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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