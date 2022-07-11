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    Благодарный грабитель унес из ювелирного магазина на севере Петербурга сережки для девушки, с которой поссорился

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    Голубоглазый грабитель в маске огорчил продавщицу ювелирного магазина в Приморском районе. Она со всей душой помогала ему выбрать подарок для девушки, с которой он поссорился, а тот ушел, не заплатив.

    Полицию в магазин сети «585 Золотой» на Комендантском проспекте, 12, вызвали накануне около половины девятого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Сотрудница ювелирного рассказала, что в восемь пришел мужчина в медицинской маске и попросил показать ему украшение до 100 тысяч рублей якобы для того, чтобы помириться с девушкой.

    Минут пять он перебирал варианты, а когда продавщица показала ему сережки стоимостью 122 тысячи, взял их, поблагодарил за помощь и убежал.

    Сотрудница ювелирного описала грабителя как мужчину на вид лет 30–40, голубоглазого, со смуглым цветом лица.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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