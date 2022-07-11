Четырехлетний мальчик выпал с 4-го этажа на юге Петербурга, пока его тетя отвлеклась на других детей

День рождения в больнице придется справлять малышу, за которым не уследила тетя в Кировском районе. Он улетел на асфальт вместе с москитной сеткой.



Петербурженка увидела лежащего у дома 23, корпус 2, по Трамвайному проспекту мальчика накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Она вызвала скорую и полицию.



Медики увезли мальчика, которому через две недели исполнится четыре года, в детскую городскую больницу № 1. Там у пациента диагностировали травмы и перелом ноги. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

