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    Четырехлетний мальчик выпал с 4-го этажа на юге Петербурга, пока его тетя отвлеклась на других детей

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    День рождения в больнице придется справлять малышу, за которым не уследила тетя в Кировском районе. Он улетел на асфальт вместе с москитной сеткой.

    Петербурженка увидела лежащего у дома 23, корпус 2, по Трамвайному проспекту мальчика накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Она вызвала скорую и полицию.

    Медики увезли мальчика, которому через две недели исполнится четыре года, в детскую городскую больницу № 1. Там у пациента диагностировали травмы и перелом ноги. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

    Ребенок живет с 25-летней мамой, 28-летним папой и четырьмя братьями и сестрами в квартире на четвертом этаже. В момент падения за детьми, пока родители были на работе, присматривала тетя. Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней.

    Проводится проверка.

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