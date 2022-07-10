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    На Шаврова легковушка приземлилась на крышу

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    Автомобиль перевернулся в Приморском районе Петербурга. Фото с места ДТП публикуют очевидцы 10 июля.

    Авария произошла на перекрёстке улиц Шаврова и Королёва. Легковушка перевернулась на крышу. Рядом стоит белый автомобиль с приспущенным задним колесом и помятым крылом.

    Информация о пострадавших не известна.

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